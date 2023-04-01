傳旅監局查內地團收費 將嚴加審批

內地平價團蜂擁來港，對紅磡及土瓜灣區的居民造成滋擾。據了解，旅監局將用一個月時間，收集內地團的團費、行程等資料，研究明細是否合理，日後作嚴格審批規管，甚至禁止團費不合理的廉價團。



特首李家超表示十分重視旅行團管理，會繼續留意情況，與監管部門及業界溝通，政府會盡量減少對地區帶來的不便。



不少地區人士和議員將滋擾問題歸咎於團費過低。在內地旅行綜合平台「攜程」，最平99元人民幣已可參加香港1日遊，行程包括星光大道、太平山頂等，午餐是中式海鮮餐；至於2日1夜的香港團，最平375元人民幣就有交易。

非干擾市場底線禁「劏客」等



旅監局周三起，要求接待的旅行社申報團費，又要求旅行社填寫行程是否包括購物、將到哪些指定購物點等。若旅行團沒有旅監局批出的編號，即屬違法。有消息指，旅監局並非要定立價錢規管，而是透過收集數據，了解市場價格，將來嚴格審批每個旅行團的行程，及其收取的費用是否合理；如不合理，將要求旅行社交代安排詳情。據報道，旅監局可禁止廉價團成行，或要求更改行程模式，如減少定點購物活動。



有報道指，政府的底線是禁絕零團費，和不容出現強迫購物的「劏客」行為。旅議會反對禁止平價團來港，認為是剝奪低收入人士的旅遊需求，更與香港作為「好客之都」的形象背道而馳，當下應做的是分流旅客。



另外，本港2月零售業總銷貨價值331億元，按年升31.3%，政府發言人表示，零售業表現將繼續受惠個人消費及入境旅遊復甦。