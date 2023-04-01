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七欖開鑼 球迷熱情蒸發細雨

2023-04-01 列印
■大批球迷昨入場欣賞香港國際七人欖球賽，熱情投入，不斷歡呼喝采。
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香港國際七人欖球賽昨日起一連3日在香港大球場舉行，是本港取消所有防疫措施後的首次大型國際體育盛事。儘管昨日不時細雨濛濛，但無礙大批球迷入場，入夜後西翼看台近乎滿座。能夠除下口罩欣賞賽事，觀眾都非常熱情投入，不斷歡呼喝采，並與現場球員激動相擁。
  香港男女子隊昨分別亮相，女子隊首戰以0:50大敗予世界系列賽榜首球隊紐西蘭，依然無損士氣。火併加拿大的第2場分組賽，謝詠翹更為港隊取得隊史首個世界系列賽正賽達陣。男子隊在昨晚8時後壓軸登場，首戰面對世界第3的法國。港隊上半場一度落後0:21，下半場末段追回兩球，最後以14:21敗陣，但仍然博得球迷掌聲嘉許。

保安局局長鄧炳強昨入場支持港隊，他指觀眾熱情依舊，氣氛熾熱。■保安局局長鄧炳強入場支持香港隊。
■保安局局長鄧炳強入場支持香港隊。
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