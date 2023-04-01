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張婉婷再獲委為電影發展局副主席

2023-04-01 列印
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港府公佈新一屆香港電影發展局委員名單，《給十九歲的我》導演張婉婷再度被委任為香港電影發展局副主席，王英偉則再度獲委任為主席，任期至2025年3月31日。

張婉婷的紀錄片《給十九歲的我》獲得第29屆香港電影評論學會大獎的最佳電影獎，惟被片中主角批評違反私隱協定，而單車運動員李慧詩也反映，事前不知道她的受訪片段，會在電影播出。事件在社會引發爭議，張於2月6日宣佈電影暫停公映。
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