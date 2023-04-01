張婉婷再獲委為電影發展局副主席

小朋友在一篇文章中看到一句北方俗語，叫作「話糙理不糙」，問我是甚麼意思。我告訴他，這句話的意思就是「用不太優雅的語言說出正確的道理」。小朋友請我舉例以說明之。我便想起曾經有一個所謂健康理療的廣告，說做...

2023-04-01