﻿簽文件借款遭風水師索600萬

男子冀法庭判協議無效﻿

男子經風水師傅算命，獲告知前世欠下巨款、影響今生運氣，須透過向人借錢來吸收福氣，並在風水師傅建議下，簽訂向風水師傅貸款的物業二按的文件，風水師傅又稱在法事中會燒掉文件。男子昨入稟高等法院，指風水師傅沒有燒掉文件，更事後啟動按揭程序和索款600萬，認為風水師傅不誠實地促致他簽訂文件，要求廢除相關文件。



原告李浩良（音譯；洋名William），被告李振邦（音譯；洋名Bruce）。入稟狀指，原告持有1個元朗碧豪園單位，而被告是風水師傅。原告和其太太在2016年認識被告，被告一直提供風水意見，原告兩人非常信任被告，在商業或投資決定上會倚賴被告，亦會投資被告的功夫學校，並允許被告替他們買賣資產及管理物業等。



2020年1月，被告稱原告前世欠下鉅款，及會影響今生運氣，建議原告向有福氣的人借錢，藉此吸收福氣。被告建議原告，簽署物業二按文件，有關原告向被告貸款，而該份「風水文件」會在被告主持的法事中被燒掉。



2020年2月，被告與原告到律師樓簽署文件，被告發現貸款協議和二按協議的金額，分別為600萬和800萬，被告則解釋是特意選擇6和8，因為在風水學上是被告的幸運數字，被告其後帶走文件，沒有留下任何副本。被告事後更沒有燒掉「風水文件」，反而在2022年啟動按揭程序，及要求原告還款。原告要求廢除該「風水文件」，以及廢除土地註冊處的二按登記。