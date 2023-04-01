一款嬰兒牀拉鏈存令兒童窒息風險

海關早前在尖沙咀一間兒童產品店舖，購入一款嬰兒牀（見圖）作安全測試，結果顯示該款嬰兒牀的拉鏈，有容易脫落的細小組件，如兒童吞下會有引致窒息的潛在危險，呼籲家長停用。



拉鏈的物料亦釋出過量有機錫，長期攝取或會危害兒童健康。海關已從涉案商店檢獲2張同款懷疑不安全嬰兒牀，禁止商戶繼續出售該款嬰兒牀。



海關提醒市民，購買及使用嬰兒牀時，應檢查其結構如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角等。如發現嬰兒牀有破損或不穩固，應停止使用。