蔡若蓮：研究調整「叩門位」

本港適齡學童人口持續減少，教育局預計至2029年，6歲適齡入讀小一的人口只有5萬人，較今年少7300人。局長蔡若蓮稱以「軟著陸」為目標，會擱置中學推行小班教學；亦會研究調整「叩門位」。



教育局會同時停辦、合併或重置長期收生不足的官立學校，強調有全盤考慮和部署。教育界立法會議員朱國強質疑成效，「軟着陸」換來的只是「慢性殺校」，將嚴重打擊學校團隊士氣和狀態，亦會影響教育質素。他又批評當局不鼓勵留級，卻容許學校用留級位取錄「叩門生」，只會助長「音樂椅效應」。



蔡若蓮指，「叩門位」政策原意是希望學校有彈性安排，為小朋友選擇更合適的心儀學校，當局會聽取學界意見，並研究調整。