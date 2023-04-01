外交公署籲港人對外為港正名

外交部駐港公署舉辦「我的香港故事」英文短視頻比賽。外交部駐港副特派員潘雲東（圖）在頒獎禮上表示，國際仍有抹黑香港的聲音，呼籲港人利用各種平台多發聲，為香港正名。



潘雲東提出3點希望，1是弘揚正能量，成為愛國愛港的民間大使；2是做仗義執言的發聲鬥士，抗衡本地和國際上抹黑唱衰「一國兩制」的雜音；3是善用新媒介，做與時俱進的傳播人才，打造更多國際傳播精品，不斷拉近與外國網民的情感距離。