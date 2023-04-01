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申訴署：電子書輪候借書時間太長

2023-04-01 列印
■申訴專員公署建議康文署公共圖書館購置更多電子書。
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新冠疫情期間，公共圖書館其中7個電子書館藏，於2020年的總使用量，較2019年大幅飆升逾250%，個別電子書的預約輪候人數持續高企，輪候時間更以月甚至年計。申訴專員公署昨公佈有關康文署公共圖書館電子書借閱服務的主動調查報告，建議購置更多電子書。

公署向署方提出共6項建議，包括延長電子書的借閱期、恆常檢視電子書的使用量、監察採購電子書的工作、購置更多電子書、進行讀者意見問卷調查，以及推廣電子書目。
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