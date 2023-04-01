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禮賓府外縱火 無業男囚32月

2023-04-01 列印
■無業男王俊彥前年在禮賓府外縱火後，在馬鞍山被拘捕。
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禮賓府前年7月1日凌晨，遭人投擲物品縱火。警方翻查閉路電視後，在馬鞍山拘捕25歲無業男王俊彥，他承認1項縱火罪，昨於區域法院被判監32個月。

案情指，被告當日凌晨將土製燃燒裝置，投進禮賓府後山，再攀入圍欄引爆，其後逃至上環乘巴士回家。

法官姚勳智指，被告有計劃行事，犯案前記錄附近地理和站崗資料，而縱火處距離禮賓府約50米，該處有非常多植被，火勢易於蔓延，一旦起火，情況一發不可收拾。姚官考慮到被告無案底和認罪，心理報告亦指他重犯機會低，判被告監禁32個月。
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