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2男持「長短火」氣槍疑射馬騮被捕

2023-04-01 列印
■現場發現一個被射成蜂窩狀的A4紙箱、壓縮氣罐，及兩把「長短火」氣槍。
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警方昨午接報，金山郊野公園麥理浩徑第六段對開一個涼亭，兩名男子手持氣槍，懷疑瞄準山上馬騮射擊。警方以涉嫌管有仿製火器，拘捕兩名分別25歲及34歲男子。

警員在附近發現一個被射成蜂窩狀的A4紙箱、壓縮氣罐，及兩把分別為「長短火」的氣槍。兩人分別報稱從事廚師及飲食業，警員跟進案件，包括了解當時是否有人故意射擊野生馬騮。
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