任睇No.1
  • 20º
  • 93%
  • 2023年4月1日 星期六
熱門： 智方便素海霖七人欖球賽北大嶼山公路蔡英文

日報新聞 > 港聞

廉署為銀行業界辦反貪課程

2023-04-01 列印
■全港31間註冊銀行均派出管理層參與。
Previous Next

廉政公署一連兩日舉辦「銀行管理人員反貪專業課程」，是首個由執法機構舉辦、為銀行業而設的深度反貪證書課程，亦是「香港國際廉政學院」推出的首個先導培訓項目。署方指，復常後經濟活動增加，預計今年銀行業貪污投訴，會回升至疫情前的水平。

全港31間註冊銀行均派出管理層參與，由廉署人員分析最新貪污個案，傳授「實戰」經驗。廉政公署防止貪污處處長利逸修表示，未來可能將課程推廣至建築及保險等業界。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd