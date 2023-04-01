5月大女嬰屋內昏迷 送院後不治

一名5個月大女嬰在屯門家中昏迷，送院搶救後不治。昨日（31日）晚上7時許，警方接獲一男子報案，指其5個月大女兒在三聖邨過渡房屋「齊+」@三聖的寓所內昏迷不醒。救護車到場將女嬰送院搶救，可惜最終不治，警方正調查事件，死因有待法醫解剖確認。



根據資料，救世軍「齊+」@三聖是由救世軍三聖邨劉伍英學校的校舍改建而成，樓高7層並設有升降機，提供1至2人、3至4人及無障礙單位共123個，以合理租金協助基層家庭及單身人士紓緩住屋問題。項目內每個單位均配置獨立洗手間、浴室及煮食空間，亦設單頭式電磁爐、窗口式冷氣機及儲水式電熱水爐。