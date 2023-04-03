超抵價吸客 收錢即失聯 騙徒吼除罩執樣熱潮 假網借美容機掠水

■何女士多次追問，對方都說不是營業時間無法回覆，其後更封鎖了她。

■美容院負責人Ellen教大家四招自救面部皮膚方法。

口罩令已撤銷一個月，戴了口罩近3年的女士，連忙「修補」面容皮膚，務求以靚樣示人。一款專門收緊面部肌膚的美容儀器近日備受追捧，有騙徒看準機會，開設假網以低價出售這款產品掠水，多達數十人受騙。有美容院負責人教路，只要在家中做幾個簡單步驟，不用花錢買器材，就可以自救面上皮膚。任職市場推廣的何女士，自疫情後習慣網購。早前，她打算購買1款名叫「家用HIFU+EP刺穿射頻機」的美容儀器，「這款美容儀器很受女士歡迎，它可以收緊面部皮膚，連細紋眼肚都可消除。」何笑說，戴口罩近3年，面部肌膚長期焗在口罩中，已經變差，現在不用戴口罩，不少女士趕緊執靚個樣見人。兩周前，她在一個標榜售賣歐美日韓美容產品的專頁「歐美日韓代購Boutique」，見有這款射頻機出售，價錢比實體店便宜，「如果去大型連鎖店買，起碼要7、8000元，這個網店只賣1900元，很抵。」網購美容產品中伏飆升她覺得十分吸引，但又怕騙人，於是向網店查詢，對方聲稱是從韓國生產商直接入貨，加上現在推廣期，才有此筍價，「未試過花這麼多錢網購，起初心大心細，最後試一試。」何在網上轉帳1900元，對方聲稱3天後送貨。數天後，何未收到貨，發了多條訊息查問，但網站只是回覆現在不是營業時間，沒有任何交代，其後更封鎖了她的帳戶。何這時知道受騙，於3月19日凌晨報案，「之後沙田警署有警員聯絡我，說稍後會安排我到警署落口供，又說近日很多人在網上購買這部美容儀器時中伏而報案。」何在網上出帖講述被騙經過，不少網友留言說曾被這網店騙財，「我估計起碼有數十人中招，預了拿不回金錢，但希望公開事件，提醒其他人不要上當。」近日針對化妝護膚產品的騙案明顯上升。警方網頁「守網者」資料顯示，在容易網購中伏的10大「高危產品排行榜」中，美容產品騙案的排名由3月初至月中還在第5位，近兩星期升至第3位。警方稱，3月19日接獲一名女子報案，指她在一個網站購買美容產品，支付約1900元後並未收到貨，無法聯絡賣家，懷疑受騙，案件列「以欺騙手段取得財產」。美容師話，想解決長期戴口罩引起的面部皮膚問題，自己可處理，十分慳錢。在尖沙咀經營美容院的Ellen說，3年來市民戴口罩，無可避免會對面部皮膚造成影響，「口罩焗住塊面，會引致皮膚粗糙、毛孔閉塞和皮膚敏感等。無論男女，情況都差不多。」Ellen說，之前是強制戴口罩，所以會令面部問題循環不息，十分困擾，「近日多了客人來護理面部皮膚，因為現在要以真面目示人。」美容師：四招保養皮膚長期戴口罩引起甚麼面部問題呢？Ellen說︰「長期皮膚乾燥，容易引起敏感性皮膚。如果毛孔閉塞又不理，容易引起油脂分泌不平衡，造成暗瘡性皮膚。」她提醒大家不要掉以輕心，並教大家簡單的自救方法，「分四個步驟，每天早晚用潔面乳清潔面部，輕拍爽膚水，再塗上水份精華，最後再搽保濕面霜就可以。」除了這四招，Ellen建議大家每周使用面膜，「先做以上頭幾個步驟，然後敷Cream狀水份面膜20至25分鐘，如是水份面膜，10至15分鐘就可以，敷完再重複自救四招。」