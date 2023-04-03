七欖落幕 港隊名次賽勇奪銀盾

■香港國際七人欖球賽氣氛熱烈，球迷悉心打扮。

一連三日的香港國際七人欖球賽昨晚圓滿落幕。在首兩日小組賽3戰皆北的香港男子隊，在名次賽先負於上屆香港站的冠軍澳洲，其後連挫肯雅、加拿大，終取得賽事第13名。至於男女子銀盃冠軍則由紐西蘭包辦。紐西蘭包辦男女子銀盃冠軍港隊分組賽3戰全敗，無緣盃賽，昨早在第9至16名名次賽首先火併澳洲，未竟全功，以5:22告負，要爭第13名。隨後下午，港隊憑拜恩塞巴梅開二度及韋兆新達陣，以19:10勇挫肯雅，是港隊自2013年首次在世巡賽主場取勝。及後，港隊對加拿大再下一城，以17:7勝出，事隔13年再捧銀盾。至於壓軸舉行的男子銀盃決賽，紐西蘭甫開賽佔據主動，由頭帶到尾，憑上半場4次達陣，以24比17擊敗斐濟，並從特首李家超手中接過銀盃。而季軍得主則為法國。至於女子銀盃決賽，則由「一姐」紐西蘭以26:17反勝澳洲，連續五站奪冠。季軍則由英國獲得。昨日比賽進入白熱化階段，球迷情緒高漲，不時有球迷大玩人浪。同時，球迷扮鬼扮馬入場，動漫《龍珠》主角悟空、比達和希臘女神、米奇老鼠都在看台上享受七欖派對。來自斐濟、第一次來港的Vuni與朋友特意來看決賽，他們直言香港的比賽氣氛非常好，市民熱情奔放，高呼「我們愛香港」，以後還會再來香港旅行。市民梁小姐和蘇小姐去年11月亦有到場，梁小姐認為今年氣氛更好，可以隨意吃喝。另外，慈善機構Love 21請來300個唐氏綜合症和自閉症患者家庭入場欣賞賽事，又安排年輕人接受欖球訓練，有學員表示︰「一學我就愛上了」，亦有學員家長指透過機構活動，女兒較以前活躍，亦建立到自信，感恩有機會接觸運動訓練。