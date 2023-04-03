騎劫WhatsApp帳戶騙徒再現

警方表示，事隔兩年，近日再有騙徒騎劫市民的WhatsApp帳戶行騙，呼籲市民留意，除妥善保管驗證碼外，應啟動WhatsApp內的雙步驟驗證功能。



騙徒會首先假冒受害人的親友，向他們的發出訊息要求代收取並告知6位數字的WhatsApp帳戶驗證碼。騙徒背後其實正嘗試利用他們的電話號碼在另一裝置註冊WhatsApp帳號，WhatsApp系統便會向原本註冊的裝置發送驗證碼以確認轉移裝置。騙徒騎劫帳戶後，會冒認受害人向親友發送詐騙訊息。