任睇No.1
  • 21º
  • 90%
  • 2023年4月3日 星期一
熱門： 智方便素海霖七人欖球賽北大嶼山公路蔡英文

日報新聞 > 港聞

「易通行」延至5月試行 60萬輛車已領車貼

2023-04-03 列印
Previous Next

運輸署將不停車繳費服務「易通行」（圖）由2月底延至5月試行，署長羅淑佩指，已經有75%、即60萬輛車領取車貼。對於有人建議推行電子道路收費以解決塞車問題，羅認為此法並非唯一解決辦法。

政府日前提出三隧分流新方案，羅認為香港公交在世界上「數一數二」，有信心能吸引市民更多使用公交過海，以紓緩現時三隧繁忙時段的飽和問題。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd