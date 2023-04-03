省市團隊展示發明 擴年輕人見識 工博會3大目的 招商引資吸才

適逢國家指示香港要加強與內地科技發展，提出「再工業化」、「新型工業化」，為配合新形勢，訊通展覽公司將於今年6月20至23日在亞洲國際博覽館舉行「DMP大灣區工業博覽會」。訊通創辦人兼董事長梁天富接受《星島》專訪時表示，希望透過展示各種創新科技和機械，擴闊年輕人見識並吸引他們入行；工博會另會舉辦多個高端工業論壇，務求為香港招商引資引才。是次工博會的主題圍繞創新科技、智能製造和新型工業化，合共8個展區，包括機器人及自動化、金屬加工、人工智能、數控刀具模具、金屬鑄造和塑膠、香港高校和創科館、新興產業，及新能源產業。梁天富指工博會有三大目的，其中的創新科技發明展，他希望香港發揮融資投資的優勢，吸引本港八大院校，以及國內不同省市的創新科技團隊來港展示他們的發明及自動化機械，同時讓一些初創企業，能藉展覽找到融資機會或資助。他說，本港工業凋零多年，時下年輕人對工業一竅不通，若香港要再成為工業市場，必先引起他們的興趣，再吸引他們入行。因此，工博會上會展示各種由中國及國際製造的機械，務求讓年輕人認識何為工業自動化、機械手、加工設備，從而形成製造者市場。高端製造業論壇千人出席他提到，港府過去側重金融發展，製造業論壇甚少，故香港創新科技及製造業聯合總會於工博會4日來舉行多個高端製造業論壇，邀請共100個來自香港、中國及東南亞的製造業協會參與，幫助香港在創新科技建立名聲，論壇料超過1000人出席。梁天富指香港無可能再做人口密集的工業，一定要走自動化、高端工業的路線，發展領域不外乎航天科技、醫藥和新能源。以新能源汽車為例，梁指大灣區可提供完整穩定的汽車零部件供應鏈，在港發展可行性大，但除了提供土地、優惠稅制等基本條件，港府在內地連接性上亦要落足工夫。他指零件運送將是未來最大成本的地方，故政府在海關報關、運輸等整體交通配套上需全力支援，才能協助生產。他又說港府必先給予企業信心，讓他們覺得在港製造的產品更有競爭力，同時要讓企業知道，港方會不遺餘力幫他們宣傳增值，換言之要「省靚made in Hong Kong嘅形象」，才能長遠吸引到外資落戶發展。