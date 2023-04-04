疫後學習復常，學生重新出外遊學，放眼世界。有旅行社指，自2月政府撤銷防疫措施，有中小學籌辦今個暑假恢復遊學團，預計出團數量會回復至疫情前的3成。而遊學團的主題不再局限於學習歷史、文化和語文，有學生遠赴歐洲專攻新科技、環保等議題，或以「STEAM」為重點，讓學生多元化發展。
東瀛遊執行董事禤國全指出，疫後不少學校向旅行社索取報價，計劃在暑假復辦遊學團。團費方面，由於現在機位緊張，遊學團價格普遍較疫情前升10至20%。主題方面，禤國全透露，短途的中、日、韓、台、新加坡團較熱門，以學習歷史、文化、語言為主，但近期興起遠赴芬蘭、德國歐洲國家等，考策新科技、環保的發展。
中學校長會主席連鎮邦指，近年「STEAM或STEM」教育興起，有目共睹，以他的中學為例，疫情前暑假已安排學生到英國哈佛、劍橋等名校接受「STEAM」教育，由名師教學，為期數星期，今年亦有數位學生赴英參與。
本報翻查各旅行社網頁，環保、「STEAM或STEM」遊學團大有市場。有旅行社推出芬蘭、瑞典的「環保生態系列」遊學團，行程包括參觀當地能源公司、電動汽車工廠、廢物處理工場等；「STEAM系列」則帶學生到德國，參觀當地平治博物館及工廠、建築博物館等。
考察北極 培正補貼學生9萬元
此外，香港培正中小學推出親子二人同行共收18萬元的北極考察團，成為熱話。該校校監、生態學教授何建宗表示，18萬元團費包括收學生的3萬元和收家長的15萬元，原本學生要收12萬元，得校友支持補貼，才降至3萬元，但同行家長就照收旅行團價。團費中70%用於租破冰船，以安全地運送師生到指定地點做研究及採樣。何建宗指出，這次北極研學團相對「高端」，學生提出研究極光對地球磁力波的影響、酸雨對紅潮在全球分佈的影響等，題材很專門。他又指，這個遊學團並非首次舉辦，過往參與的學生均有很深的感受，部份學生選擇投身科研，立志成為科學家。
暑假出團數回至疫情前30% 遊學團大升呢 鑽研新科技環保
疫後學習復常，學生重新出外遊學，放眼世界。有旅行社指，自2月政府撤銷防疫措施，有中小學籌辦今個暑假恢復遊學團，預計出團數量會回復至疫情前的3成。而遊學團的主題不再局限於學習歷史、文化和語文，有學生遠赴歐洲專攻新科技、環保等議題，或以「STEAM」為重點，讓學生多元化發展。
暑假出團數回至疫情前30% 遊學團大升呢 鑽研新科技環保
疫後學習復常，學生重新出外遊學，放眼世界。有旅行社指，自2月政府撤銷防疫措施，有中小學籌辦今個暑假恢復遊學團，預計出團數量會回復至疫情前的3成。而遊學團的主題不再局限於學習歷史、文化和語文，有學生遠赴...
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