深水埗校舍疑遭氣槍射爆窗

昨午2時許，深水埗深旺道110號中華基督教會望覺堂啟愛學校2塊玻璃氣窗突然碎裂，疑遭人以氣槍射破，職員報案。警方到場，發現校舍1樓一塊面積約2呎乘2呎玻璃以及2樓一塊2呎乘1呎的玻璃破毀，案件暫列求警調查處理。



距離校舍約1公里外的西九龍裁判法院，其2樓一面約2米乘5米的玻璃幕牆在上月亦遭人射擊，出現一個彈窿。警方當日到場地氈式搜索，未有發現，事後懸15萬元緝兇。





