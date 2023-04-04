另新收費取消65歲或以上長者免費乘搭的安排，改為使用「2元優惠計劃」。
天星小輪加價首天 旅客：太便宜擔心倒閉
另新收費取消65歲或以上長者免費乘搭的安排，改為使用「2元優惠計劃」。
暑假出團數回至疫情前30% 遊學團大升呢 鑽研新科技環保
疫後學習復常，學生重新出外遊學，放眼世界。有旅行社指，自2月政府撤銷防疫措施，有中小學籌辦今個暑假恢復遊學團，預計出團數量會回復至疫情前的3成。而遊學團的主題不再局限於學習歷史、文化和語文，有學生遠赴...
2023-04-04
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呼籲減少不必要的隔閡 馬英九：兩岸同屬一個中國 盼真誠交流
台灣前領導人馬英九在內地訪問第7日，昨早在湖南大學與學生舉行座談會時，強調內地和台灣在憲法上屬於一個中國之下，希望兩岸能減少不必要的隔閡，真誠地交流。據台媒報道，馬英九在座談會結束時談及兩岸關係：「無...
2023-04-03
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死者為支持侵烏著名軍事博客 聖彼得堡咖啡館爆炸1死30傷
俄羅斯第二大城市聖彼得堡一間咖啡館發生爆炸，至少造成1死30傷，死者為支持總統普京入侵烏克蘭的著名軍事博客塔塔爾斯基，1名女子涉案被捕。俄羅斯眾多評論將矛頭指向烏克蘭，烏方則反駁事件與俄羅斯國內恐怖主...
2023-04-04
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維港滙夥代理推優惠吸客
復活節長假臨近，發展商亦趁黃金檔期夥拍代理推出優惠以刺激銷情，由信和、會德豐地產、嘉華及爪哇合作發展的西九龍維港滙，夥拍4大代理推出置業優惠。信和集團執行董事田兆源表示，自通關後，經濟氣氛理想，息口回...
2023-04-04
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滙控籲反對分拆派息議案 呂宇健自爆持股值逾億元
滙豐控股（005）昨日舉行非正式股東會議，對於有股東要求分拆亞洲區業務，以及每年派息金額固定於51美仙，主席杜嘉祺重申分拆會帶來不確定時期，亦會在數年內產生龐大開支，呼籲股東對議案投下反對票。「分拆滙...
2023-04-04
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梅拿解放 火力無憂 捧拜仁奪「堡」
拜仁慕尼黑新帥杜曹接掌球隊後，在個別球員位置上作出調整，湯馬士梅拿就移後任進攻中場，立即釋放其入球能力。此子在上仗德甲國家打吡梅開二度助杜帥打響頭炮，今晚德國盃8強主場對弗賴堡，梅拿有信心再取士哥助拜...
2023-04-04
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宴請近千人 楊受成送6位數人情 陳家樂豪娶連詩雅 花300萬搞早晚婚宴
陳家樂與連詩雅（Shiga）將於本月24日舉行婚禮，兩人於上周過大禮，海味、生果及嫁喜禮餅等晒冷式疊到人咁高，金器更厲害，除了超大金豬牌、金飾套裝、鑲鑽玉石吊墜外，還有7對巨型龍鳳手鐲，每對至少兩両，...
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辛正兒 - 坂本龍一的啟示 擁抱前衛的世界｜社論
日本作曲家、鋼琴家、歌手、唱片製作人和演員坂本龍一於3月28日與世長辭，其死訊公佈後，全球樂迷咸表哀悼，可見他在長達50年的創作生涯之中，多首經典金曲，撼動人心。坂本更憑電影配樂榮獲奧斯卡、金球獎等獎...
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仲達 - 喜悅精靈WP兼投｜頭號目標
第五場四班一四○○米。雖然揀馬幾時都係本身實力強，好過庸中取佼，不過這場四班千四米真係算弱中弱，季內贏完五班回升四班即再入位嘅「喜悅精靈」，只要交回334場次水準，點計都應坐位望贏。334場次頭一千米...
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