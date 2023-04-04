天星小輪加價首天 旅客：太便宜擔心倒閉

天星小輪來往尖沙咀至中環和灣仔的2條航線，昨日起加價，成人上層平日票價由3.2元加至5元，周六、日及公衆假期由4.2元加至6.5元；下層平日票價則加至4元，周末及假日加至5.6元。有市民指，多項交通工具陸續加價，惟有減少其他支出；但有旅客認為小輪是香港特色，如太便宜反擔心會倒閉。



另新收費取消65歲或以上長者免費乘搭的安排，改為使用「2元優惠計劃」。