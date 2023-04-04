大量旅客湧日 機場逼爆情況料持續至9月

時值賞櫻高峰期，加上復活節長假臨近，日本近期湧入大量旅客，但機場因人手不足，似乎難以消化。有遊日港人指排隊近4小時，才到達行李輸送帶的位置。有旅行社預計日本機場逼滿旅客情況，會持續至6月、9月的旅遊淡季。



近日多個遊日Facebook專頁都有網民反映，日本多個機場入境大堂擠滿遊客，由落機抵埗到攞行李，動輒要排隊要數小時。

遊日港人曾先生表示，周日（2日）與家人飛抵東京成田機場，其航班下午約3時45分降落，看到長長的人龍，曾先生一家人原「樂觀」預測排3小時，最終到晚上7時30分才成功取行李，令一家對旅遊的興奮心情大打折扣。



縱橫遊常務董事袁振寧向傳媒指，日本機場不夠人手，只有3、4個櫃位運作，故旅客在成田、關西國際機場等候3小時，部份旅行團行程受影響，如團友有機會趕不及晚餐，要改在機場附近用膳。