辣蟹店遭竊18萬現金 賊人順手牽茅台

■昨凌晨3時許，兩名男子頭戴鴨嘴帽，先後走上大廈一樓飯店。

尖沙咀亞士厘道一間受娛樂圈人喜愛的樓上海鮮飯店，遭賊人爆竊，店內18萬元現金被掠，賊人亦偷去數支烈酒包括茅台酒，約值6萬元。現場為「翠林辣蟹坊」，門外掛滿不少女店東與藝人的合照，包括苗僑偉、謝霆鋒、林峯、馬國明、陳展鵬等。職員昨早返回開舖時，發現大門被撬，內有搜掠痕跡，職員通知姓陳女店東報警求助。警方翻看閉路電視，發現昨凌晨3時許，兩名男子頭戴鴨嘴帽，先後走上大廈一樓飯店，懷疑開始搜掠。