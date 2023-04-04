寶雲道設斜坡研習徑 提高市民防災意識

土力工程處去年接獲76宗山泥傾瀉報告，較往年平均每年300宗明顯偏低；但面對潛在山泥傾瀉的禍害，署方斥資逾80萬元，在灣仔寶雲道設置斜坡研習徑，利用AR擴增實境技術，介紹斜坡工程，以提高市民的防災意識。

處方於寶雲道臨時休憩處至司徒拔道的約3公里範圍內，設立8個研習點，市民可透過擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）技術，了解各地點的相關斜坡工程，包括防護鋼網、泥石壩等，亦為研習徑設立導賞團。

副署長（港島）張秉業表示，去年接獲76宗山泥傾瀉報告，但過往數據顯示，山泥傾瀉發生次數較少的一年，翌年一般都會有較多山泥傾瀉發生，呼籲市民不要忽略風險。