任睇No.1
  • 21º
  • 96%
  • 2023年4月4日 星期二
熱門： 日本入境傅珮嘉坂本龍一素海霖七人欖球賽

日報新聞 > 港聞

寶雲道設斜坡研習徑 提高市民防災意識

2023-04-04 列印
■副署長（港島）張秉業（右）呼籲市民不要忽略山泥傾瀉的風險。
Previous Next

土力工程處去年接獲76宗山泥傾瀉報告，較往年平均每年300宗明顯偏低；但面對潛在山泥傾瀉的禍害，署方斥資逾80萬元，在灣仔寶雲道設置斜坡研習徑，利用AR擴增實境技術，介紹斜坡工程，以提高市民的防災意識。
        處方於寶雲道臨時休憩處至司徒拔道的約3公里範圍內，設立8個研習點，市民可透過擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）技術，了解各地點的相關斜坡工程，包括防護鋼網、泥石壩等，亦為研習徑設立導賞團。
        副署長（港島）張秉業表示，去年接獲76宗山泥傾瀉報告，但過往數據顯示，山泥傾瀉發生次數較少的一年，翌年一般都會有較多山泥傾瀉發生，呼籲市民不要忽略風險。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd