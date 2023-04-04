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發展地產科技 新世界與印力商用簽署備忘錄

2023-04-04 列印
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新世界發展有限公司昨宣佈，與內地印力商用置業有限公司簽署合作備忘錄（見圖），攜手發展地產科技（PropTech），為粵港澳大灣區首度有內地及香港發展商，合作有關發展。

兩公司會成立專責小組，優先採用雙方的PropTech產品服務，為各自的地產項目「增值」，長遠結合雙方優勢，為內地其他商業地產營運商，提供一站式整合方案。
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