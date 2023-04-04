疫後學習復常，學生重新出外遊學，放眼世界。有旅行社指，自2月政府撤銷防疫措施，有中小學籌辦今個暑假恢復遊學團，預計出團數量會回復至疫情前的3成。而遊學團的主題不再局限於學習歷史、文化和語文，有學生遠赴...

2023-04-04