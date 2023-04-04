調查：半數人 對止痛治療認知不足

面對慢性痛症，有人會服食止痛藥，亦有人抗拒服藥處理，有本地藥劑師團體進行調查發現，普遍受訪者對痛症處理方法的了解程度有所不足，存在誤解，期望市民多加認識。



藥劑連線吳苑彤藥劑師引述該會早前進行的問卷調查指，針對傳統非類固醇消炎止痛藥及新一代COX-2消炎止痛藥，半數人未能清楚回答兩者使用不當的副作用，亦未能分辨兩者副作用的分別，「新一代COX-2消炎止痛藥相對而言，若使用不當，會較易增加心血管病的風險。」不過，吳苑彤藥劑師補充，在正常服食止痛藥的情況下，一般並不會導致以上問題。



此外，有七成受訪者表示最擔心口服非類固醇消炎止痛藥會出現抗藥性及依賴性，另有七成半受訪者並不清楚止痛貼分為「需要處方」及「不需要處方」。



骨科專科林自強醫生解釋，非類固醇消炎止痛藥常用於紓緩溫和至中度的疼痛，有別於撲熱息痛類藥物，這類藥物具有消炎作用，並可再分為傳統非選擇性的非類固醇消炎止痛藥及新一代COX-2抑制劑，後者導致胃出血的風險較低，但有機會增加心血管病的風險。另亦可分口服藥及藥貼劑型，針對因炎症而引致的慢性痛症，醫生除了考慮口服藥，亦會考慮處方消炎止痛貼。



林醫生解釋，坊間不少止痛貼不具消炎成份，無助於消炎止痛；而處方消炎止痛貼亦有別於一般消炎止痛貼，其藥物份子較小，滲透度較高，較一般消炎止痛貼有效直達患處止痛。



有見於外用非類固醇消炎止痛藥貼的效果及安全性俱佳，多個國際痛症治療指引均建議，針對輕微至中度手部及膝頭骨關節炎患者可優先選用外用非類固醇消炎止痛藥（包括藥貼）。林醫生指，根據患者病情，處方藥物、針對性物理治療及營養補充品，全方位解決痛症，能中止痛症帶來的惡性循環，呼籲市民面對慢性痛症勿應適時求醫。

