途人兜路迴避 街坊投拆 北姑湧現油麻地 區議員促警掃蕩

■多位女子向男途人擠眉弄眼，令街道情況惡化。

部份內地女子以遊客身份入境，實質賣淫，油麻地淪為重災區。光天化日下，街頭巷尾有不少操普通話的中年女子公然拉客，街坊飽受滋擾。有區議員指出，企街賣淫達到氾濫程度，不少良家婦女被誤當賣淫，亦有嫖客遭人偷去財物，促請警方加強巡邏，並且「放蛇」拉人。油麻地砵蘭街和上海街以往一直有內地女子企街兜客，疫情三年間，她們絕跡。通關之後，不少人南下搵食，企街現象惡化，其中碧街和咸美頓街之間一段砵蘭街，情況嚴重，多間店舖門外企滿操普通話的內地女子，向男途人擠眉弄眼，旁若無人。「她們好猖狂，有男人行過，就打眼色，甚至用手拉扯，令人尷尬。她們吸引不少上了年紀的嫖客聚集，烏煙瘴氣。」街坊黃先生說。修改法例封淫竇起阻嚇作用油尖旺區議員許德亮說，企街問題達氾濫程度，近日收到很多街坊投訴，「多數是家庭主婦，她們在街上被陌生男子問價，嚇得半死。」許指，連男士也感尷尬，「男街坊拖着小朋友，或跟老婆一起，企街女子不避忌，照樣打眼色，甚至問人去不去。我自己住在這裏，夜晚寧願兜彌敦道返屋企，不會行經砵蘭街，不想被人當做嫖客。」女街坊也無辜中招，被嫖客色迷迷望着，許德亮說︰「有些嫖客很下流，刻意上前打量女街坊身材，我太太也遇過這情況，我立即喝罵對方。」許說，他多次在區議會上反映企街問題，「警方加強巡邏後，情況好一點，但很快打回原形，因為這些女子不怕被截查。希望警方多『放蛇』，搜集證據拉人，以起阻嚇作用。」他又促請附近業主，不要將單位租給企街做淫竇，「當局應修改法例，賣淫單位被封時間，應由現在半年延長至一年，阻嚇業主不要隨便出租單位給賣淫者。」