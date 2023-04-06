復活節 好去處2023｜全港嘉年華/遊樂設施/戶外活動/主題市集/商場裝置

第九場三班一二○○米。噸位小的馬跑谷草會比沙田好，就像近期在谷草千二打開今季勝門的「超音鼠」，過往未嘗渡江之前以沙田千二最首本，可是今季首次轉谷即勝，而且並非賺形勢，終發現谷草才是最合發揮。今次推介的...

2023-04-06