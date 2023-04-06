2女提供「特別服務」 嫖客中招遭搶金鏈

■兩女在馬鞍山向一男途人兜搭，警員截查後將她們拘捕。

本港2日內發生4宗被流鶯搶劫案。昨午12時44分，一名約60歲男子與流鶯到旺角山東街榮華大樓5樓一賓館交易，其間被搶去一條價值萬多元金頸鏈，流鶯得手後逃走。另外，有市民昨早發現兩名女子在馬鞍山恆安邨恆月樓外向一名男途人兜搭，報警求助，警員到場截查兩女，有人承認與早前香港仔區一宗搶劫男子金鏈案件有關，於是將兩女與其丈夫共4人拘捕；其後再拘捕多內地女子，疑與馬鞍山另一宗盜竊案有關。前日（4日）早上，一名老翁在紅磡街頭被兩名操普通話的按摩女郎搶走價值3萬元的金鏈。同日傍晚，馬鞍山一男子街頭被兩名按摩女郎兜搭，對方聲稱可提供「特別服務」，事主不虞有詐，尾隨至恆安街市後樓梯，遭兩女襲擊，被掠去一條約值2.5萬元的金鏈。