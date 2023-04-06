高鐵站人頭湧湧 港珠澳橋金巴排長龍

不少市民昨選擇經各陸路口岸離境，高鐵西九龍站人頭湧湧，多個班次車票售罄。有一家大小同往汕頭探親，表示過去3年因疫情未曾出境，對出遊感期待。有市民打算往東莞探親後，再乘坐高鐵前往廈門和江西遊玩。



亦有大量市民經港珠澳大橋口岸往澳門，金巴貼出告示，旅客到澳門要排隊，高峰時至少要2小時，至下午輪候時間仍要60分鐘或以上。駕私家車來往港澳一樣人多，港珠澳大橋大排車龍。



入境處指，至昨午4時，港珠澳大橋口岸錄得4.3萬人次出境，高鐵西九龍站亦有近4萬人次。