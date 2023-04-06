復活節長假好去處 100文創攤位匯聚中環

一連四天的復活節假期於明日開始，各大商場、景點均舉行復活節活動，吸引市民參加。香港摩天輪AIA Vitality Park於復活節期間會舉辦大型市集《Chill Under the Wheel》，匯聚100個本地文創品牌及手作創作者的攤位，另設本地Busking音樂會及藝術工作坊，務求讓市民滿載而歸。而葵芳新都會廣場會在露天廣場設置「Eggs in Bloom」30隻巨型立體彩蛋，市民以電子貨幣單一消費滿$100或憑The Point 300 積分並追蹤新都會廣場的社交平台，即可入場打卡。



批發及零售界立法會議員邵家輝指，大批港人趁假期外遊，零售數字未必太強勢，但認為月中派發的消費券有幫補作用。香港餐飲聯業協會會長黃家和預計飲食業營業額會較平時跌約1成。

