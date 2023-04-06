■「洋紫荊號」昨午接待3團約50名客人。

內地平價團早前「逼爆」土瓜灣和紅磡地區，旅遊業界試行安排團友到觀光船上用餐，「洋紫荊號」昨中午便接載3團約50名客人。有遊客表示喜歡在船上用餐，飯菜可口。旅遊業監管局亦派員觀察，認為運作順暢。旅客登船在維港航行一圈，全程45分鐘；船上10人一圍，團餐有7餸1湯和白飯，有胡椒豬肚、咖喱雞球等。有來自湖南的團友認為，在船上用餐體驗特別，飯菜可口。亦有來自黑龍江的團友形容是「終身最難忘的一天」。該船營運總監葉定國表示，預計每日需要15圍以上才能回本。而紅磡崇安街中午前陸續有內地團到達，但人數不如前幾日多，團友落車後即被安排進入酒樓。有來自青島的團友坦言，旅行團吃得太差，10人一桌只有8個菜；但亦有旅客認為，菜式比北京等地方好。