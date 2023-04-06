疫後首清明節 孝子賢孫紛祭拜先人

昨日是疫後復常的首個清明節，大批孝子賢孫一早往各墳場拜祭先人（見圖）。到鑽石山墳場拜祭的陳小姐花約800元買祭品，直言價格較往年貴，但「都要買，屋企老人家好重視。」



屯門港鐵站公共交通交匯處昨早已有數十名市民，等車前往曾咀靈灰安置所，方先生花約數百元買了兩大包祭品，他指一家去年在疫情最嚴峻時都有來拜山，因為不希望破壞傳統。