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日報新聞 > 港聞

秀茂坪女子企跳 消防救回送院治理

2023-04-06 列印
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一名女子昨午危坐在秀茂坪順天邨天柱樓低層單位的窗外晾衫架上，街坊報警。

消防員出動逾10名人員到場拯救，趕到現場後對該女子展開遊說，其間晾衫架懷疑不勝負荷向下彎，女事主雙腳懸空「吊吊揈」，幸得一名消防員用手捉實才沒有墜樓（見圖）。此時另一消防員從地面爬上1樓，協助扶住女事主，消防亦架起雲梯將她救回安全位置。現場消息指，女事主不斷大叫：「我要死，我無用」，她其後清醒，由家人陪同送院治理。
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