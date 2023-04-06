冰球副隊長：憂削資助將影響訓練

香港冰球隊早前出戰世界冰球錦標賽時，發生播國歌時出錯事件。港協暨奧委會啟動暫停香港冰球協會會員資格的程序。有份出賽的冰球港隊副隊長沈卓謙向傳媒表示，對於出錯風波，掩蓋球員努力付出，感到失望，擔心政府削減對冰協的撥款資助，會影響球隊訓練及表現。



沈卓謙指，球員上下一直全力以赴為港出賽，今次歷史性取得第3名，但球員付出無人問津，感到失望。他又形容關婉儀是稱職及盡責的好領隊，在球員生病時請醫生為他們診症。他續指，眼見很多年輕球員表現良好，擔心他們日後的發展會受事件影響。他又認為，冰球是花費很高的運動，擔心削減資助會影響球隊訓練，繼而影響表現，令冰球變為「只有有錢人可以玩的運動」。



港協副會長霍啟剛否認打算辭去冰協榮譽會長職務，他又保證，若未來冰協的撥款資助受影響，會確保運動員的日常比賽及活動不受影響。他期望冰協能改善企業管治。