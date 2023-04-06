旺角男子遭捲車底 拖行5米慘死

昨晚（5日）晚上9時許，旺角通菜街194號對開發生交通意外。有男途人被私家車撞倒後，捲入車底重創昏迷。消防到場後救出男子，並隨即將其送廣華醫院搶救（見圖），可惜回天乏術。現場所見路面有大灘血跡，男司機被帶上警車，意外原因仍待調查。



消息指，事主大約60餘歲，事發前剛與家人食完晚飯，當他準備回家之際於上址橫過馬路時，遭一輛快速駛至的私家車撞到，之後更捲入車底拖行逾5米，傷勢嚴重，司機在途人喝止下始察覺意外停車。