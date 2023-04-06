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港島人事登記處 明加開申領身份證服務

2023-04-06 列印
■辦事處將由早上8時開至晚上6時。
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為協助更多返港居民辦理身份證，港島人事登記辦事處在昨日及明日公眾假期，加開特別服務，由早上8時至晚上6時提供各類型身份證申請服務，包括換領新智能身份證申請、首次申領成人或兒童身份證等。來自深圳的袁先生指，過往因封關未能來港，稱假日加開政策便利市民，值得鼓勵和支持；另一市民雷先生則指預約較過往容易。
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