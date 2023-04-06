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日報新聞 > 港聞

盧世雄：逾九成衞生黑點已改善

2023-04-06 列印
■由於灣仔鵝頸橋涉「打小人」等造成環境衛生問題，故被列入「情況需要更多關注」黑點。
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行政署長盧世雄回應議員就《財政預算案》查詢表示，全港663個衛生黑點，有九成一已經改善，約8.6%情況保持穩定，只有1個黑點列為「情況需要更多關注」，是灣仔的鵝頸橋底，涉及「打小人」活動和焚燒香燭冥鏹造成的環境衛生問題。

盧世雄表示，署方在今年1月推出衞生黑點計劃的專題網頁，供市民舉報和監察衞生黑點。署方亦正整理公眾的意見和徵詢部門，以判斷哪些收到投訴的地點，有足夠理據列作衞生黑點，適時公佈新的清單。

至於鼠患問題，食環署的防鼠滅鼠工作亦取得初步成效，大部份鼠患主要黑點的情況已有改善。
  各部門會繼續密切監察環境衞生黑點，及鼠患主要黑點的最新情況，並採取適當措施加強潔淨、巡查及執法力度。
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