網民熱議全球地鐵水平 外國班次話停就停 港鐵車務表現獲選全球第一

■英國鐵路歷史悠久，設備追不上客量，乘客要在極窄小的月台上候車。

■加拿大鐵路列車停站位置經常不準確，苦了乘客走來走去，容易發生危險。

■捷運車站出口指示的清晰度比起香港稍遜，乘客出站後往往難以辨知該往方向。

■移英港人未曾習慣倫敦地鐵的頻繁罷工，令上班時間大失預算。

■無人駕駛列車不設車長，如遇突發事件或乘客求助將無法作出即時跟進。

地下鐵路為全球最主要的交通工具，地鐵服務質素的優劣，對民生生活直接造成影響。就像不少網民指外國地鐵經常遇上罷工及無預警取消班次，不僅導致地鐵網絡陷入癱瘓，上班上學以至放工放學也慘遭影響，因此出現不少網上投票評論全球最佳地鐵，而香港港鐵憑着班次準時程度保持於99.9%的高水平，且車站車廂新簇整潔，成功獲網民和旅客推舉為全球最佳地鐵。去年運作超過135萬準時程度維持99.9%據2022年9月8日公開之「有關香港鐵路有限公司相對全球鐵路其他系統的表現評估」資料，港鐵公司多年來一直參與全球性的地鐵基準組織國際地鐵協會（COMET）計劃 ，為其車務表現作基準比較。最新一期的基準比較結果，港鐵公司在列車班次準時程度的表現超越歐美同行，準時程度達99.96%，所有參與基準比較的地鐵營辦商的平均準時程度為96.80%。以2022年為例，觀塘線、荃灣線、港島線、南港島線、將軍澳線、東鐵線、屯馬線、東涌線、迪士尼線及機場快線一共運作超過135萬班列車。即使其他公共交通設備在2022年曾因為第五波疫情經歷人手不足、減少班次的情況，港鐵列車按照編定班次行走和乘客車程準時程度均維持99.96%，輕鐵列車按照編定班次行走的比率亦維持99.9%，並未受疫情影響服務水平。另一項國際顧問公司奧緯咨詢（Oliver Wyman）及知名學府美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）共同發佈的報告，香港以鐵路為骨幹的公共交通服務位列全球第一，比蘇黎世、斯德哥爾摩同新加坡等地更優勝。各地罷工擾民月台安全無人跟進同一時期，世界各地的鐵路網絡卻因頻繁的罷工行動，令市民付出沉重代價。去年11月首爾交通公社工會與聯合工會聯合罷工，癱瘓鐵路服務。英國鐵路去年至今多次發起罷工行動，已造成超越4億英磅損失。加拿大鐵路的月台安全閘門只設在一米高的位置，列車無人駕駛，亦不設月台助理，對乘客做成潛在危險。記者向港鐵查詢，得悉現時運輸及物流局會負責監督和監察與港鐵公司運作和服務有關的運輸政策及鐵路交通政策，機電工程署按《香港鐵路條例》（第556章）規管鐵路系統，透過對鐵路設施或系統進行檢驗，確保港鐵公司妥善執行維修保養工作，提升鐵路安全。運輸署則負責監察鐵路網絡的服務表現，確保港鐵公司按與政府簽訂 的《營運協議》提供妥善而有效率的服務。港鐵公司於2022年向委員簡介該公司應用創新科技提升鐵路服務及安全的工作，措施包括採用實時偵測技術，以監測路軌範圍情況、斜坡及排水渠的狀況，以及乘客使用扶手電梯的情況。凡此種種措施和監督，致令港鐵能夠確保載客服務質素，以及持續優化各項配套設施。外地移民港人對鐵路服務意見英國移民英國港人︰Ryan「英國鐵路最大問題是經常遇到罷工及取消班次，令上班大受影響。而且路線比較複雜，又不收到電話訊號，整體體驗不太好。」加拿大移民加拿大港人︰James「加拿大部份地鐵意外地比較舊式，尤其無人駕駛列車不設車長，如遇到突發事件或乘客求助，無法作出即時跟進，呢點令乘客比較擔心。」台灣移居台灣港人︰Kwok Fai「台北捷運最難適應是轉車站和轉車線太多，乘客好易混亂。我移居台灣前，台灣朋友都有表示捷運班次的準時度及停駛情況都不太理想，幸好兩年多情況尚未算太嚴重。」