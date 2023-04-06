平衡車訓練幼童中軸平衡感 肌肉記憶受用一世

平衡車近年風靡全球，成為極受小朋友歡迎的運動。它迅速普及的原因是讓小朋友最早18個月大、學穩走路就可以玩，及早掌握平衡感，畢竟以前不少小朋友因為怕跌、怕受傷而無法學會踏單車。STRIDER香港區負責人陳恒滔指出：「平衡車因為雙腳可以着地，基本上任何小朋友都可以學到。」

「平衡最重要是相信自己的身體，每個人都會驚的，但快要跌時最重要是相信自己有能力回到中間平衡的位置。學平衡要先對不平衡有感覺，因為平衡車只有兩輪，當他多接觸不平衡的感覺，就慢慢學懂只有一個位可以平衡。」陳進一步解釋，平衡車除講究雙腳動作，還牽涉手部、肩膊、肩胛以至核心肌肉，所訓練的是一種中軸平衡感的肌肉記憶，「肌肉感覺是一輩子的，要是他記得了如何平衡的感覺，他們就不會再害怕」。

6歲前試玩平衡車 最易習得平衡感

平衡車的原理其實是先將傳統單車平衡和腳踏的感覺拆開，讓小朋友可提早至幼兒階段就逐步學懂平衡。第一個階段站着玩，然後自然會坐着走，此時可以給他們一些指引大踏步走。當他們已掌握到平衡技巧，速度加快，雙腳可以放在擱腳板上，通常玩至這個階段的小朋友只要坐上單車，稍為掌握腳踏操控就已能很快學會踏單車。據說平衡車面世前，小朋友一般年約6歲才學懂踏單車，如今提早至4歲或4歲半。

但平衡車始終有速度，所以安全措施要做足，例如必須配戴頭盔、護肘、護膝等裝備。手套也很重要，「因為小朋友手握手把位時，他們的手部虎口位置會磨擦，他們皮膚較薄玩久了可能覺痛會放手」。此外，車頭宜選擇可360度旋轉的款式，減低小朋友跌倒時，手把直撞身體的機會 。

將軍澳中心專業賽道 化身小車神踏上極限訓練之旅

位於將軍澳中心中庭的「小小賽車手養成基地」在3月31日至4月19日期間提供體驗活動，現場設有Pop-up Store，讓家長搜羅裝備前可先帶同小朋友體驗平衡車的樂趣。周末更會舉辦計時挑戰賽，讓小車神們較量一番。小朋友亦可以參加「車神發電站」及「STEM『手動發電機』工作坊」，過一個充實的復活節長假。

安全小貼士

✓確保小童做好安全措施，戴上頭盔、手套、手肘及膝蓋護具

✓初學時宜選購車身較輕以便小朋友控制

✓避免在馬路附近馳騁