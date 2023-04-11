在早前香港冰球男子隊往外作賽播錯國歌事件的陰霾下，香港女子冰球隊在世界錦標賽發威，力挫強敵，歷史性奪金。「女冰」隊長李雅婷說，隊員維持良好心態，即使敗過一仗，當比賽是一場game（遊戲），全力以赴，最終突破奪冠。她形容「冰球運動花費好大」，期望政府給運動員更多資援。
香港「女冰」到羅馬尼亞出戰世界女子錦標賽，第3級別A組6隊打單循環，先後擊敗保加利亞、烏克蘭及羅馬尼亞，僅在立陶宛之後。第4戰港隊負於立陶宛，最後一戰以3-0擊敗愛沙尼亞，5場4勝得13分，而立陶宛煞科戰以1：2敗於烏克蘭，得11分跌至第3，烏克蘭以12分排第2，港隊以1分之差登上榜首，首次奪金，明年升上第2級別B組。
隊員互相依靠為港爭光
「女冰」隊長李雅婷接受本報訪問時說，擊敗愛沙尼亞，「全隊上下好開心，大家互相擁抱。」她形容早前輸給立陶宛「有少少失望」，但沒受太大影響。「比賽較量，有高有低，係一場game（遊戲），就算攞唔到第1，我哋力爭第2、3名。沒諗太多，只係覺得下一場要努力，發揮更好。」各人一鼓作氣，力克愛沙尼亞奪金。
李憶述，對戰羅馬尼亞時，自己肩膀被撞紅腫，仍堅持服止痛藥上陣。當地天氣寒冷，有隊員傷風咳嗽，但互相照顧，大家期望為港出賽。她作為隊長，亦叮囑隊員專心比賽，不要被播錯國歌等事件影響。被問及隊員如何慶祝，她笑言：「現在坐巴士趕去機場返香港，好趕，真係冇時間慶祝。」
她提到伍詠希獲選最有價值球員，認為伍年紀輕輕，首次代表港隊出征，便有出色表現，十分難得。她亦感謝今年加入港隊的6位年輕生力軍，增強球隊的實力，「希望有更多女仔學打冰球，加入港隊。」
身為養和醫院院長李維達長女的她，過去20多年一直不懈推廣冰球運動。她期望港府給運動員更多支援，「冰球場地、器材花費好大，期望政府加大投資，完善設施，等更多年輕人學習冰球。」
此外，港隊領隊關婉儀賽後哭成淚人，她感謝球員和家人的付出，今年所有組別都獲獎，冠亞季軍都有。她指自己雖是出於義務和主席每晚去冰球場看着球員練習，坦言「再辛苦都值」。
隊長冀港府加大資助運動員 香港神勇「女冰」 世錦賽歷史性奪金
在早前香港冰球男子隊往外作賽播錯國歌事件的陰霾下，香港女子冰球隊在世界錦標賽發威，力挫強敵，歷史性奪金。「女冰」隊長李雅婷說，隊員維持良好心態，即使敗過一仗，當比賽是一場game（遊戲），全力以赴，最終突破奪冠。她形容「冰球運動花費好大」，期望政府給運動員更多資援。
隊長冀港府加大資助運動員 香港神勇「女冰」 世錦賽歷史性奪金
在早前香港冰球男子隊往外作賽播錯國歌事件的陰霾下，香港女子冰球隊在世界錦標賽發威，力挫強敵，歷史性奪金。「女冰」隊長李雅婷說，隊員維持良好心態，即使敗過一仗，當比賽是一場game（遊戲），全力以赴，最...
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