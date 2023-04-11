領隊一再核對 避過播錯國歌

關透露，第一場賽事前，接收國歌檔案USB的大會職員，竟沒有將USB交給播歌的另一人，故播歌那人又自行上網下載，幸好對方願意讓她核對才沒再出事，否則「我都唔知點同大家交代」。她指，自己每天到場就去檢查國歌版本，之後無再出錯，「佢哋（播歌者）都覺得我哋好愛國，日日好緊張。我講真，必須再檢查，一定唔可以再失禮人。直到成首國歌喺頒獎禮播完，我先至鬆一口氣。」
文體旅局局長楊潤雄祝賀女子冰球隊奪冠，創造高峰，可喜可賀。港協暨奧委會亦祝賀，感謝球員及訓練團隊付出。
在早前香港冰球男子隊往外作賽播錯國歌事件的陰霾下，香港女子冰球隊在世界錦標賽發威，力挫強敵，歷史性奪金。「女冰」隊長李雅婷說，隊員維持良好心態，即使敗過一仗，當比賽是一場game（遊戲），全力以赴，最...
2023-04-11
解放軍東部戰區發言人表示，戰區圓滿完成一連3日的環台戰備警巡和聯合利劍演習各項任務。第3日的環台軍演，解放軍出動第一艘國產航母山東艦參與。解放軍進行軍演之際，1艘美軍驅逐艦駛入南沙群島附近海域，中方批...
2023-04-11
英皇查理斯三世的加冕大典，將於下月6日在倫敦西敏寺舉行，當天查理斯和皇后卡米拉會乘坐伊利沙伯二世登基60年時，打造的鑽禧馬車，從白金漢宮前往西敏寺；而規模會較其母的加冕典禮縮減。 加冕大典當天一...
2023-04-11
由會德豐地產發展的藍田KOKO MARE，連日來收票情況理想，截至昨日已收逾2100票，超額認購逾18倍，發展商本周會公佈銷售安排，有機會下周次輪銷售。過去4日復活節長假期，項目展銷廳紛現參觀人流，昨...
2023-04-11
內地股市昨日回軟，滬指跌12點，結束6連升，深成指亦跌95點。港股今日假期後復市，北水重臨，分析指加息預期升溫，疊加內地經濟復甦情況不及市場預期，降低市場樂觀情緒，恒指短期內上試20500點料有阻力，...
2023-04-11
賓菲加在上輪葡超榜首大戰不敵宿敵波圖，各賽8連勝的走勢終止，未能以最強氣勢在今晚歐聯8強首回合主場迎戰國際米蘭。然而該隊上仗明顯未有拼盡，有留力之嫌，以他們本季歐聯地頭出擊全勝的數據支持，加上又有在此...
2023-04-11
曾演出《五福星》系列的著名影星吳耀漢昨日離世，享年83歲。吳耀漢近年身體出現不少毛病，曾因心臟血管栓塞要做手術，其後患上嚴重腎衰竭，腎功能只剩約一成，需要每日洗肚4次。吳耀漢太太其後亦證實丈夫死訊，她...
2023-04-11
香港是由移民組成的國際都市，我們的前輩們早期從廣東移居香港，也有很多來自世界各地和大陸各個省市。無論處於什麼年代，香港人口總是在移動，可以說有出也有入，這裡是一個開放和包容的社會。近幾年，香港移出的人...
2023-04-11
第七場四班一二○○米。上次對「萬事靚」信心十足，原因初出一役轉彎被頂不利的三疊，直路末段亦非全打開，但可步步進逼轉彎走位相近的「你知我拼」，後駒隨後已大勝四班賽，怎計其首戰的表現都極出色。經一仗因排外...
2023-04-09