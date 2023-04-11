領隊一再核對 避過播錯國歌

香港「女冰」一戰定江山，大會在頒獎禮上播放正確的中國國歌。香港冰球協會領隊關婉儀說，很希望向政府表達，他們明白國歌的重要性，特首和官員不需要擔心，她在頒獎前已再三檢查。



關透露，第一場賽事前，接收國歌檔案USB的大會職員，竟沒有將USB交給播歌的另一人，故播歌那人又自行上網下載，幸好對方願意讓她核對才沒再出事，否則「我都唔知點同大家交代」。她指，自己每天到場就去檢查國歌版本，之後無再出錯，「佢哋（播歌者）都覺得我哋好愛國，日日好緊張。我講真，必須再檢查，一定唔可以再失禮人。直到成首國歌喺頒獎禮播完，我先至鬆一口氣。」



文體旅局局長楊潤雄祝賀女子冰球隊奪冠，創造高峰，可喜可賀。港協暨奧委會亦祝賀，感謝球員及訓練團隊付出。