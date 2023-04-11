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將軍澳「復活兔男」持紙製刀嚇人

2023-04-11 列印
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1名菲傭昨晨在將軍澳廣明苑前往尚德邨停車場時，遭1名身穿類似空手道袍、頭戴「復活兔」頭飾的男子亮刀指嚇，女傭慌忙跑回家報警指遭人追斬。警方出動衝鋒隊及反恐特勤隊兜截，終拘捕怪漢。由於有人懷疑精神紊亂，送院檢查。

警方接報到場時，保安亦報稱見疑人在廣昌閣往廣賢閣方向逃去。女傭聲稱當時男子雙眼通紅，與對方素未謀面，不知道對方為何持刀。其後警方於1公里外的唐俊街海翩滙對開尋獲涉案男子，檢獲1把長約30厘米的紙製刀。警方以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕該名26歲男子（圖）。
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