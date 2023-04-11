將軍澳「復活兔男」持紙製刀嚇人

香港是由移民組成的國際都市，我們的前輩們早期從廣東移居香港，也有很多來自世界各地和大陸各個省市。無論處於什麼年代，香港人口總是在移動，可以說有出也有入，這裡是一個開放和包容的社會。近幾年，香港移出的人...

2023-04-11