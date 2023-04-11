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泳池遇溺昏迷 95歲婦獲救

2023-04-11 列印
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游泳切記注意安全。一名95歲姓鍾老婦，昨午1時許在西環堅尼地城游泳池暢泳期間，懷疑氣力不繼遇溺，救生員發現將她救起，惟她已陷於昏迷；救護員接報趕至將她送院，並用自動心外壓機替她急救，她經搶救後幸回復清醒。
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