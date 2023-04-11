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火炭房車四輪朝天 司機被困

2023-04-11 列印
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1輛黑色私家車昨午沿火炭路往火炭方向行駛，至樂景街交界時，與1輛豐田私家車相撞，黑色私家車翻側至四輪朝天（圖），72歲司機一度被困，其後自行爬出。

事件中男司機及其73歲妻子受傷送院，意外原因仍待調查，初步不排除有人衝燈肇禍。
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