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電動單車滑板車研合法化 限速25公里

2023-04-11 列印
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政府正研究電動滑板車及電動單車（圖）合法化，最快本年底實行；運輸署研究小組成員兼汽車會會長李耀培昨日表示，當局考慮要求製造商限制有關產品，最高時速不超過25公里，一旦超速就需要自動斷電，以達致限速。

他指，扶手電動滑板車及電動單車只能行走單車徑，電池亦必須經過安全認證。至於俗稱「風火輪」的電動平衡車則繼續禁止在本港使用。
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