粉嶺球場今年內主辦3項國際高爾夫球大賽，上月「國際都會高爾夫球錦標賽」（國際都會高球錦標賽）圓滿結束，粵港兩地高球總會均指出，香港可以成為大灣區發展高球的重要樞紐，香港更可以在推動和深化高球文化上扮演積極角色。
本地高球手在今次國際都會高球錦標賽贏得亮麗成績，成為全城熱話。香港高爾夫球總會（高總）行政總裁賴以尊表示，高總近年一直在學校推動高爾夫球運動，吸納了不少有潛質的年輕人參加訓練，以孕育更多高球手為港爭光為目標。今次在國際都會高球錦標賽封王的許龍一，就是高總多年來悉心栽培的人才，他自小在粉嶺球場比賽及訓練，是高總的青訓成果。
賴以尊說香港大有條件成為大灣區發展高球的重要樞紐，包括透過2025年的全運會高爾夫球賽進一步深化大灣區的高球文化。他說高總和中國高爾夫球協會及廣東省高爾夫球協會一直合作無間，有利推動兩地高球發展。
借鏡粉嶺球場經驗
廣東省高協常務副秘書長韓超華亦表示，港粵兩地一直緊密合作，香港可以在深化高球文化扮演更積極的角色。她說：「香港高爾夫球運動發展有比較長的歷史，基礎扎實，有很多經驗值得內地借鑑及學習。我們希望以2025年全運會為契機，雙方加強合作交流。」
韓超華希望粉嶺香港哥爾夫球會可以舉辦更多高水平的高球賽，也希望就香港在球場運營、舉辦國際性高球賽事，以及發展賽事周邊的高球經濟產業等方面，與球會進行交流和經驗分享。
事實上，兩地合作已循多方面發展，例如高總多年來和廣東省高協合作舉辦的大灣區比賽。賴以尊說在通關之後，兩地將會再次籌辦賽事，在這方面粉嶺球場一直擔任重要角色。他說：「粉嶺球場對本地高球發展很重要，7成比賽都在此舉行，而且是免費提供場地。如果粉嶺球洞減少，會直接影響香港高爾夫球發展。本地及廣東省辦大灣區聯賽，很多賽事都會在粉嶺球場舉行，我們也和廣東省商討，想安排更多職業比賽在粉嶺舉行。」
全運會成加強合作契機
除賽事之外，兩地合作還在培訓和發展高球方面。賴以尊表示：「疫情期間，不少香港球手北上訓練，因為我們和中國高爾夫球協會及廣東省高爾夫球協會一直合作。中國高球協會位於北京，一直有很多政策配合協助港將發展。例如全運會、國內大型運動會，都有機會讓港人北上比賽。內地一年有5000場比賽，正好讓港將有機會實戰。廣東省高協和我們更加密切，馮珊珊是廣東球員及香港高總顧問，我們可以用她的南沙基地安排訓練。」
展望未來幾場大賽，除了10月及11月本港將先後舉行的沙特阿美石油團體系列賽及已經停辦兩年的香港高爾夫球公開賽外，必包括全運會，高總現時已成立了工作小組備戰。賴以尊說：「全運會高球成人組預計有100多人參賽，港隊將派出4男3女上陣。」香港高球界人才輩出，多位參加國際都會高球錦標賽的小將均以代表香港出戰全運、亞運，以及奧運為奮鬥目標。
深圳球迷盛讚香港賽事氣氛
「國際都會高爾夫球錦標賽」（國際都會高球錦標賽）4個比賽日吸引香港、深圳球迷前來享受世界級賽事的良好氣氛。有深圳球迷更加組團前來觀戰。
國際都會高球錦標賽有世界級球手保爾特、斯滕森及港將許龍一等好手參加，除了本地球迷前來觀賽外，也有深圳球迷組團來港觀戰。在總決賽當天便有一團逾80名球迷來到粉嶺球場欣賞賽事，其中15歲的李宗澤（Lander）本身是青少年球手，並將參與在粉嶺球場舉辦的業餘比賽，因此特意前來觀賽兼了解場地特性，他說：「粉嶺球場設備和保養俱佳，排水好、速度快。加上香港有很多球桿店，自己對球具挑選很有要求，香港有多種球具可以選擇。」
另一位深圳高球粉絲孫江蒙是中國長打王高爾夫球賽的球手，他說今次見識到世界級球手的打法絕不保守，令他們這班熱衷打高球的人看得很過癮。他們也盛讚大會打造了很棒的觀眾村，希望下次帶同家人或喜愛高球的朋友一起到香港觀賞國際高球賽事。
中港合作 推動深化高球文化 粉嶺球場盛事不斷 成大灣區高球樞紐
粉嶺球場今年內主辦3項國際高爾夫球大賽，上月「國際都會高爾夫球錦標賽」（國際都會高球錦標賽）圓滿結束，粵港兩地高球總會均指出，香港可以成為大灣區發展高球的重要樞紐，香港更可以在推動和深化高球文化上扮演積極角色。
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