羈留室買通家暴男換身份手帶 離奇「掉包」案販毒男法院逃脫

■立法會保安事務委員會委員鄧家彪認為，事件匪夷所思，要求相關部門需檢討行政程序。

法庭守衞森嚴，竟有兩名提堂犯人私下「偷龍轉鳳」，一人成功逃脫。一名男子涉販毒被捕，前日到法院提堂後，在羈留室等候辦理手續期間，買通同處一室的一名家暴疑犯，兩人交換手帶及個人資料，讓不得保釋的涉販毒男子獲准保釋離去，警方其後揭穿「掉包」事件，再拘捕涉家暴男，正通緝逃脫者下落。案發於前日下午1時，涉販毒的37歲陳姓男子在西九龍裁判法院提堂後等待還柙，被送入法庭羈留室等候辦理手續，期間他認識涉家暴並等候辦理保釋手續的24歲林姓男子。消息指，陳口頭答應給林20000元報酬，以交換身份，並將妻子電話號碼給林，着他保釋後聯絡她取酬。林同意後，2人交換手帶及個人資料，包括姓名及身份證號碼。其後，陳戴林的手帶及使用其個人資料，冒認林男辦理保釋手續，瞞過庭警獲離開法院。消息指，陳以往多次進出法院，對法庭程序有一定了解。鄧家彪：匪夷所思 倡瞳孔識別消息指，林只持有報失身份證後的「行街紙」，上無相片，疑庭警因而未能核對陳的身份，被二人成功掉包。亦有消息指，林的身份證明文件在俗稱「包頭」的被羈留人士財物內，故庭警只核對二人的手帶。警員其後察覺有異，調查揭發2人交換身份，但陳已逃之夭夭，而林因涉嫌誤導警員即場被捕。另外，警員亦發現陳的31歲同姓妻子，於他逃脫後提供金錢輔助，以涉嫌協助罪犯將她拘捕。消息指，陳妻給丈夫數千元，但對丈夫承諾支付他人掉包費一事不知情。兩名被捕人士現被扣留調查，至於陳仍然在逃，案件列作「從合法羈押逃離」、「誤導警務人員」及「協助罪犯」，交由深水埗警區反三合會行動組跟進。對於這宗掉包奇案，前警務處高級警司何明新向本報指，羈留室內沒有規定犯人不准交談，謂傾偈是「人權」，禁止交談不太現實。若要求犯人單獨留在羈留室，亦會佔用太多資源，亦沒有如此多地方。立法會保安事務委員會委員鄧家彪認為，事件匪夷所思，反映人員未有確實核對疑犯資料。他要求相關部門需檢討行政程序，並建議當局考慮以科技防止「掉包」事件發生，例如核對指紋、瞳孔等辨識法。新民黨議員容海恩在立會表示，看不到司法機構在應用科技的費用上有涵蓋保安範疇，關注會否增加費用加大保安在科技的應用上。司法機構政務長梁悅賢回覆，目前投放在資訊科技的費用，主要用於各級法院的資訊科技及視訊等，而法庭保安有另外投放資源，例如聘請保安、額外的保安人員等。