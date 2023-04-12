發揮港式醫療優勢 促進灣區互補多贏 ——疫後首個香港醫療團訪問深圳衛健委座談交流

隨着本港與內地走出疫情陰霾和恢復正常通關，兩地各行各業的交流得到快速恢復。日前的復活節假期期間，疫後的首個香港醫療團組訪問深圳市，與深圳市衛健委座談，並參訪在深的港資醫院和醫療中心，了解港資醫療在內地經營的政策安排和經營現狀。訪問團成員認為，大灣區內不同城市的醫療資源各有特點，隨着在內地工作和生活的港人增加，加快跨境醫療資源的融合，有利香港發展為區內的優質醫療中心。



在參訪過程中，深圳市衛健委詳細向訪問團成員介紹了現時內地向外資開放辦醫的政策，了解了現時兩地醫生資格認可的詳情，以及香港醫生北上執業、港資醫療集團赴內地發展的現狀。通過座談和現場參觀，訪問團成員對內地醫療系統有了更深入的了解，有利於兩地醫護日後展開更深入的交流。



香港的醫療質素備受國際認可，根據彭博2018年發表的報告，香港在56個經濟體系中被評為最高效的醫療系統。醫療產業的互相融合可以為內地港人提供港式醫療服務，同時有利於港式醫療開拓內地市場，創造多贏局面。



國家近年已先後推出多項政策措施便利兩地醫療資源交流。首先在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)框架下，香港註冊醫生只要2007年前在香港累積滿五年的執業經驗，並具有專科醫生資格及在香港醫療機構執業，便可免試取得內地《醫師資格證書》及在內地執業；而其他具有合法執業資格的香港註冊醫療專業技術人員亦可以在內地短期執業。其次在2020年11月發布了《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》，容許大灣區內地城市指定港資醫療機構使用已在香港註冊藥物和常用醫療儀器。以上措施對於將香港的醫療人員、技術、儀器及藥物引進內地，提供了極之便利的橋樑。



高效配置灣區資源提供更好服務



疫情過後，醫管局迅速啟動「大灣區醫療人才交流計畫」，首批9名內地專科醫生及70名平均年資達8年以上的廣東省資深護士，會在本月來港，醫管局亦將前往英國倫敦「搶人才」，有信心可吸引海外醫生來港。這無疑是邁出正確的一步。



訪問團團長團長梁禮賢醫生認為，政府應該支持香港優質醫療服務於粵港澳大灣區發展，令大灣區內的醫療資源可以更高效配置。大灣區市場龐大，如果能夠讓港式醫療隨着港人北上退休的步伐同步北上，不僅可以有助紓緩香港本地的醫療需求，另一方面可以吸引世界各地優秀的醫療集團和人才來大灣區發展。



居內地港人增 對港式醫療有需求



訪問團今次參觀了深圳和睦家醫院。醫院地處深圳軸心地段，臨近深圳3大口岸和福田高鐵站，定位為深圳及大灣區中高收入人士的綜合醫院。



醫院具有港資背景，在醫師資源配置上能夠兼具內地和香港兩者之長。除了招聘內地三甲醫院的醫生外，還與和睦家醫療的外籍醫生和專家聯網，有香港醫生駐診。通關深港兩地醫護的交流，提升就診服務及科研專案上將有更多交流。



訪問團參訪的另一家醫療機構——粵美特醫療，提供名醫診療、健康管理、醫療級體檢等高端醫療服務，打造大灣區值得信賴的醫療品牌。



隨着兩地人員往來在疫後迅速復常，訪問團成員認為港式醫療在大灣區內地城市，從供需兩端都有很大的增長空間，希望通過更多的跨境交流，不斷推動大灣區的醫療系統融合發展。