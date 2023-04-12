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社區檢測站2年運作耗逾84億

2023-04-12 列印
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新冠疫情期間曾於多區設置檢測站，為特定群組市民提供免費核酸檢測服務，醫務衞生局回覆議員表示，在2021至23年的2個財政年度間，新冠社區檢測中心/流動採樣站的總成本超過84.3億元。

在2021至22財政年度中，共有9個檢測服務供應商，提供免費檢測，合共提供1250萬次服務，總成本為25.75億元，平均每次檢測成本206元。至於2022年至今年2月28日，15個檢測服務供應商做了2720萬次免費檢測，總成本為58.52億元，平均每次成本215元。
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