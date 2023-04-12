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日報新聞 > 港聞

童樂居再多一人判監

2023-04-12 列印
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「童樂居」前年爆出虐兒事件，其中25歲前幼兒女工作員粗暴為男童抹臉，無故拍打男童後腦等，被告謝綉蔚早前承認3項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，昨於九龍城裁判法院被判監4個月加10星期。

裁判官指，被告當時作為註冊幼兒工作員，必須愛護幼兒，但她以錯誤及粗暴方式對待兒童，必須判阻嚇性懲罰。
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