第四場三班一六五○米。此場出馬不多，但接近半數過往有表現時都是前領，選膽宜向可稍留後追的馬埋手。「亞洲籐王」今季兩捷千二米時，已展示出起碼值四班頂的級數，之後三仗未能再進，不排除與負一三四磅及一三五磅...

2023-04-12